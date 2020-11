Basket, Eurocup: la Virtus Bologna vince 89-83 fuori casa col Lokomotiv Kuban

Di nuovo Teodosic, 78-73. Tripla di Weems, 81-75. Gamble, la Virtus Bologna vince questo quarto e 89-83 tutta la partita. Successo meritato per gli emiliani. Sono primi in classifica da soli con 12 punti e si qualificano per la Top 16 di Eurocup. Migliori marcatori, nella Virtus Bologna Teodosic 29 punti. Nel Lokomotiv Kuban Hervey 21 punti. Nella sesta giornata la Virtus Bologna giocherà martedì 17 Novembre alle 20,30 in casa contro il Basquet Club Andorra.