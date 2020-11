Basket, Eurolega: l'Armani Milano vince 98-92 in casa con lo Zalgiris Kaunas

(credits: Olimpia Milano Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella decima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano vince 98-92 in casa contro i lituani dello Zalgiris Kaunas. Primo quarto, Leday 4-3 per i lombardi. Lauvergne, 12-10 Zalgiris. Shields, 21-17 per la squadra di Ettore Messina. Jokubaitis, i lituani prevalgono 25-21. Secondo quarto, Micov 31-27 Armani. Leday, 43-31. Shields, 49-40. Rodriguez, l’Armani si impone 52-40.

Terzo quarto, Punter 60-42 Milano. Rodriguez, 69-56. Di nuovo Punter, l’Armani trionfa 73-64. Quarto quarto, Leday 81-77 per i lombardi. Delaney, 89-82. Ancora Delaney, 93-87. Shields, Milano vince questo quarto e 98-92 tutta la partita. Vittoria meritata per i lombardi. Sono decimi in classifica con 8 punti. Migliori marcatori, nell’Armani Punter 22 punti. Nello Zalgiris Kaunas Jokubaitis 15 punti. Nell’undicesima giornata Milano giocherà giovedì 26 Novembre alle 20,05 fuori casa contro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv.