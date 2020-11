Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 98-88 fuori casa con la Virtus Bologna ed è primo in classifica

(credtis: Happy Casa Brindisi)

Nella settima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha vinto 98-88 fuori casa contro la Virtus Bologna ed è primo in classifica con 12 punti insieme all’Armani Milano. Primo quarto, Pajola 7-4 per gli emiliani. Bell, 12-9 per i pugliesi allenati da Frank Vitucci. Thompson, 15-11. Perkins, 20-18. Harrison, Brindisi si impone 24-23. Secondo quarto, Bell 29-27 Happy Casa. Gaspardo, 34-30.

Udom allunga 39-30. Visconti, 48-37. Krubally, la squadra di Frank Vitucci si impone di nuovo 50-40. Terzo quarto, Harrison 53-42 per i pugliesi. Willis, 59-43. Harrison, 62-47. Perkins, 68-51. Harrison, 74-59. Ancora Harrison, Brindisi trionfa 76-65. Quarto quarto, Thompson 78-70 Happy Casa. Gamble tiene in partita la Virtus, ma 78-75 per i pugliesi. Thompson, 82-78. Di nuovo Thompson, 85-78. Harrison, 88-80. Gaspardo, 92-80. Tripla di Willis, 96-82. Bell, Brindisi vince questo quarto e 98-88 tutta la gara.

Sesto successo consecutivo per l’ Happy Casa. Migliori marcatori, nei pugliesi Thompson 25 punti. Nella Virtus Bologna Teodosic 20 punti. Nell’ottava giornata di andata l’Happy Casa Brindisi giocherà domenica 15 Novembre alle 12 in trasferta contro il Sassari.