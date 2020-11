Dire/Tecnè: cala di 1 punto la fiducia nel Governo

(Agenzia DIRE) ROMA - Nell'ultima settimana, quella dell'annuncio dell'Italia 'a zone' con misure differenziate causa coronavirus, cala di oltre un punto percentuale la fiducia nel Governo: dal 32,7% del 30 ottobre al 31,4% nella giornata di ieri. Lo rileva il sondaggio Monitor Italia, condotto da Tecne' per l'agenzia Dire, con interviste effettuate il 6 novembre 2020.Il 63,5% degli interpellati dice di non avere fiducia contro il 62,4%. Non manifesta opinioni il 5,1% Un anno fa la fiducia nel Governo era al 25,8%.