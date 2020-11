Calcio: il Var sarà utilizzato in Serie B dall'inizio del girone di ritorno

FRANCESCO LOIACONO - Il Var sarà utilizzato in Serie B dall’inizio del girone di ritorno in questa stagione da Gennaio 2021. Lo ha deciso l’assemblea della Lega di Serie B. Il presidente Mauro Balata ha dichiarato: “E’ una decisione epocale che rende il Campionato di B più moderno e in linea con le esigenze dei tifosi e dei nostri partner. Ringrazio i club e i collaboratori per il lavoro e l’impegno di questi mesi che ha superato gli ostacoli derivati dal Covid 19”. Filippo Merchiori terrà un corso di formazione per fare capire agli arbitri tutte le tecniche e le linee guida con le quali il Var sarà usato in Serie B.