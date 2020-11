Calcio: il Campionato di Serie D sospeso dall'8 Novembre al 3 Dicembre

Sono state stabilite le nuove date dei recuperi del girone H che riguardano alcune squadre pugliesi. Il 15 Novembre si giocheranno Real Aversa-Nardò, Puteolana-Altamura Casarano-Taranto Gravina-Fasano e Cerignola-Portici. Il 22 Novembre saranno recuperate Fasano-Real Aversa, Lavello-Cerignola Portici-Gravina Nardò-Casarano e Taranto-Brindisi.

- Il Campionato di Serie D è stato sospeso da domenica 8 Novembre al 3 Dicembre per consentire di recuperare le partite finora non giocate in seguito all’emergenza Covid 19. Lo ha deciso la LND dopo essersi confrontata in video conferenza con i presidenti e i dirigenti delle diverse società.