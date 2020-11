Calcio: Mancosu, Calderoni e Gabriel rinnovano il contratto col Lecce

Il centrocampista e capitano Marco Mancosu, il difensore Marco Calderoni e il portiere Vasconselos Ferreira Gabriel hanno rinnovato il contratto col Lecce. Mancosu, il cui contratto scade il 30 Giugno 2022 ha firmato fino a Giugno 2023. Calderoni in scadenza il 30 Giugno 2021, ha sottoscritto un contratto fino a Giugno 2022. Gabriel il cui vincolo con la società salentina termina il 30 Giugno 2021, ha firmato fino a Giugno 2022. Mancosu al Lecce dalla stagione 2016/17, in 4 anni ha giocato 153 partite e segnato 44 gol.

Calderoni che gioca con la società salentina dal 2018/19, ha disputato in 2 anni 68 gare e realizzato 3 reti. Gabriel a Lecce dalla scorsa stagione, ha giocato finora 43 gare. Il presidente della società salentina Saverio Sticchi Damiani ha dichiarato che il Lecce ha avuto 5 Milioni di Euro di mancati introiti per le gare giocate in casa a porte chiuse in Serie B, prima della sosta del 14 e 15 Novembre per gli impegni delle Nazionali. Nel Lecce sono infortunati Monterisi Listkowski e Rodriguez. Questi tre calciatori potrebbero non giocare la partita di sabato 21 Novembre alle 14 allo Stadio “Via del Mare” contro la Reggiana.