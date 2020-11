Capone prima donna presidente Consiglio regionale, Emiliano: "Incarna valori e sentimenti Puglia"

BARI - “Che gioia l’elezione di Loredana Capone a Presidente del Consiglio regionale della Puglia. Per la prima volta nella storia una donna assume il ruolo di Presidente dell'Assemblea che rappresenta la sovranità popolare e democratica dei Pugliesi. La Presidente è brava, esperta, competente, è un avvocato in gambissima, una mamma e una moglie straordinaria, ha guidato con intelligenza diversi assessorati tutti assai importanti e soprattutto incarna nitidamente i valori e i sentimenti della terra di Puglia. Sono felice che i Consiglieri l’abbiano eletta accogliendo il mio auspicio”. È il commento del presidente della Regione Pugliasulla sua pagina Facebook. Loredana Capone è la prima donna a ricoprire in Puglia questo incarico.