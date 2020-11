- Blitz dei carabinieri a Torremaggiore, in provincia di Foggia, dove hanno interrotto una festa di compleanno con 100 invitati. Subito i presenti hanno tentato la fuga, con i carabinieri che sono riusciti ad identificare 15 persone e spiccare le contravvenzioni per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, così come per i titolari della tenuta che in più hanno subito l'obbligo di chiusura per 5 giorni.