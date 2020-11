Casertana-Bari su Rai Sport alle 15 del 22-11-'20

(credits: Ssc Bari Fb)



NICOLA ZUCCARO - Casertana-Bari, gara valida per la dodicesima giornata del Girone C, sarà trasmessa in diretta sui canali 57 e 58 del digitale terrestre di Rai Sport. L'esclusiva della Tv di Stato dell'incontro, che avrà inizio alle ore 15 di domenica 22 novembre, sostituirà quella inizialmente riservata per Potenza-Avellino, fissata alle ore 21 di lunedì 23 novembre e rinviata su richiesta alla Lega Pro da parte del club irpino per le positività al COVID-19 riscontrate in alcuni suoi tesserati.



Dopo il confronto con il Catania, andato in scena al San Nicola nello scorso 26 ottobre, il Bari andrà in diretta televisiva sui canali sportivi del servizio pubblico per la seconda volta nel corso della Serie C 2020-2021.