Il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha detto che "il trend dei ricoveri si sta stabilizzando. Lombardia, Piemonte e Campania sono fra le regioni più colpite. Nel Lazio leggero e graduale incremento" dei casi. "Sono ore particolarmente frenetiche e intense, siamo riuniti in cabina di regia e stiamo ancora lavorando".

ROMA - Ecco il consueto bollettono diffuso dal Ministero della Salute sui contagi da Covid-19 in Italia. A fronte di quasi 212 mila tamponi effettuati, i nuovi casi sono 30.550, i morti 352. I ricoveri in terapia intensiva aumentano di 67 unità, 1.002 i ricoveri in più, guariti/dimessi 5.103).