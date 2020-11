FRANCESCO LOIACONO - Nel recupero della seconda giornata di andata del girone C di Serie C il Foggia vince 2-0 a Caserta. Nel primo tempo al 10’ la squadra di Marco Marchionni passa in vantaggio con Rocca su rigore, dato per un fallo di Ciriello su Naessens. I campani propositivi. Fedato insidioso. - Nel recupero della seconda giornata di andata del girone C di Serie C il Foggia vince 2-0 a Caserta. Nel primo tempo al 10’ la squadra di Marco Marchionni passa in vantaggio con Rocca su rigore, dato per un fallo di Ciriello su Naessens. I campani propositivi. Fedato insidioso.





Nel secondo tempo al 10’ il Foggia raddoppia con Vitale, tiro di destro su passaggio di D’Andrea. La Casertana in contropiede. Buschiazzo sfiora il gol. I dauni vanno vicini alla terza rete. Rocca centra la traversa. Primo successo in trasferta per i pugliesi. Il Foggia ha 9 punti in classifica. Seconda vittoria consecutiva, dopo quella per 1-0 in casa contro il Bari.