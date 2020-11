SPOLETO — Sono in via di miglioramento le condizioni cliniche di Renato Boccardo. L'arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra, positivo a Covid-19, prosegue la degenza al Policlinico universitario "Gemelli" di Roma. Secondo quanto comunicato dall'archidiocesi, il quadro di polmonite sarebbe in regressione, motivo per cui sarebbe stata ridotta la somministrazione di ossigeno.