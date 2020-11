Covid, Svezia in difficoltà

Aumenta anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva: un paziente su 5 in terapia intensiva è affetto dal coronavirus. In alcune regioni svedesi i cittadini sono stati esortati oggi a non recarsi in shopping center, musei, biblioteche, palestre e centri benessere, a lavorare il più possibile da casa, evitare i mezzi pubblici e a non incontrare persone estranee al nucleo familiare.





La Svezia è uno dei pochi paesi che ha scelto all’inizio della pandemia di non imporre il lockdown. Al momento il bilancio del Paese è di 134.500 contagi e 5.969 decessi, un dato molto più alto dei vicini scandinavi, ma inferiore ad altri paesi europei.

STOCCOLMA - Il premier svedese ammette la gravità della situazione nel paese scandinavo: "Vediamo che la situazione sta andando nella direzione sbagliata, la situazione è molto grave". Il premier ha annunciato un limite massimo di otto persone ai tavoli di bar e ristoranti, come misura per contrastare il contagio del coronavirus.