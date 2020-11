Covid, Tennis: gli Australian Open avranno inizio il °1 Febbraio 2021

FRANCESCO LOIACONO - Gli Australian Open di tennis inizieranno con due settimane di ritardo per il Covid 19. Il torneo si disputerà dall’1 Febbraio 2021 e non come era previsto dal 18 Gennaio. I giocatori partecipanti dovranno arrivare a Melbourne il 7 Gennaio 2021 per la quarantena, come ha stabilito il governo della regione di Vittoria.

Ma per evitare l’eventuale forfait dei tennisti e delle tenniste più noti, se la situazione migliorerà per quanto riguarda i possibili contagi del Coronavirus non è escluso che i giocatori e le giocatrici si possano allenare in Australia senza restrizioni. Da decidere se il torneo si giocherà a porte chiuse o con un numero ridotto di spettatori. In ogni caso dovranno essere osservate tutte le rigide regole previste dal protocollo sanitario Covid, per tutelare la salute di tennisti, tenniste allenatori steward e cronisti.