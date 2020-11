F1, GP Turchia: pioggia e asfalto mischiano le carte: pole di Stroll, Hamilton 6°. Ferrari eliminate in Q2

(Credits: Racing Point)

La pioggia e l'asfalto hanno resa ricca di colpi di scena la sessione di qualifica del GP di Turchia. Ad ottenere a sorpresa la pole position è stato Lance Stroll, che ha preceduto la Red Bull di Verstappen e la monoposto gemella di Lance Stroll. Sesto tempo per Hamilton, a un apsso dal settimo titolo in carriera. Le prove ufficiali delle Ferrari si sono concluse in Q2, con l'eliminazione patita da Vettel e Leclerc. Domani la corsa scatterà alle 11:10 (ora italiana).