PIERO CHIMENTI - Un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito alla gamba da un colpo di pistola da un altro uomo, di cui ancora non si conosce l'identità. La sparatoria è avvenuta a Foggia, durante un litigio in via Mendolicchio, zona Candelaro. Sul posto è intervenuto il 118, allertato dalla vittima, mentre la Polizia sta cercando di raccogliere delle testimonianze per far luce sull'accaduto.