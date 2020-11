Giro d’Italia Ciclocross: il rosa sposa l’azzurro per il 2° Trofeo Caroli Hotels di Gallipoli, al via le gare

GALLIPOLI (LE) - Splende alto il sole su Gallipoli, una temperatura mite insolita per il ciclocross che sicuramente non aiuterà ad interpretare il già difficile percorso di 3290 metri che ha come fulcro la pineta e la spiaggia, nel pieno rispetto della natura protetta del Parco Regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo e della proprietà Caroli Hotel che ospita interamente l’evento. Saranno i migliori a calcare i sentieri e a sfidare l’equilibrio, senza lasciarsi tentare da un rinfrescante bagno in mare, (l’elenco completo degli iscritti è disponibile qui: https://we.tl/t-Q0aLm5fYzU) nel più assoluto rispetto delle stringenti norme anti-contagio, alle quali crossisti, tecnici e accompagnatori stanno dimostrando di obbedire scrupolosamente.Questa sera l’appuntamento agonistico del 2° Trofeo Caroli Hotels è stato presentato in conferenza stampa presso l’Ecoresort Le Sirenè, con gli ospiti tutti rigorosamente distanziati e con il pubblico che ha potuto seguire l’evento in diretta sui canali social del GIC.– Si comincia con la prima gara, dedicata ai cicloamatori, alle ore 9:00 e poi via via per tutte le 5 corse di giornata, cadenzate a un’ora di distanza l’una dall’altra. Alle 10 tocca agli esordienti uomini e donne, alle 11 agli allievi e alle donne allieve, alle 12:00 alle donne open e agli uomini juniores e alle 13 si chiude in bellezza con gli uomini open. Premiazioni previste alle 14:15, un orario pratico per i tanti che sono scesi in puglia sfruttando i collegamenti aerei con Bari e Brindisi.- Stamani, a partire dalle ore 8:00, sul portale internet ufficiale del Giro d’Italia Ciclocross sarà attiva una pagina (http://www.ciclocrossroma.it/gallipoli-2020-iscritti-risultati/2020/10/31/) in cui poter consultare l’elenco iscritti, le classifiche di tappa (non appena ufficializzate dalla giuria) e le variazioni in classifica generale. In virtù delle restrizioni per il contenimento del Covid, le classifiche non saranno esposte fisicamente in bacheca, per cui la pubblicazione online ne sostituisce le valenze federali (compresi i tempi per il ricorso).È applicato il protocollo emesso dalla Federazione Ciclistica Italiana. Tutti coloro che accederanno all’area interessata dalla manifestazione dovranno registrarsi presso la segreteria Covid dedicata allestita da ogni singolo comitato di tappa. Presso i check-point, sarà misurata la temperatura corporea con termo-scanner e rilasciato un braccialetto di colore corrispondente all’area assegnata. È necessario consegnare l’autocertificazione in forma cartacea.