Google Maps informerà i cittadini su folle e sicurezza

ROMA — Muoversi in sicurezza col Coronavirus, controllando di quale colore sono le regioni, i casi di coronavirus rilevati e collegamenti rapidi alle risorse messe a disposizione dalle autorità locali; la situazione dell’affollamento sui mezzi pubblici; lo stato di una prenotazione sulla possibilità di asporto, consegna a domicilio nei negozi e ristoranti, in 70 paesi del mondo compresa l’Italia: sono solo alcune delle novità di Google Maps in chiave Covid che arriveranno le prossime settimane sui dispositivi Android e iOS.