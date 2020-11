Grecia, sabato scatta il lockdown

ATENE — La Grecia entrerà nel suo secondo lockdown, a partire da sabato, nel tentativo di arginare la diffusione del contagio da Covid-19. Lo ha annunciato il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, spiegando che la misura durerà tre settimane. “È stata una decisione difficile - ha detto in videoconferenza il capo del governo - ma le misure servono per superare questa seconda ondata”.I greci, secondo il nuovo provvedimento, potranno lasciare la propria abitazione solo previa ufficiale richiesta via sms o cellulare, a cui deve seguire la necessaria autorizzazione. Rimarranno aperti solo i “negozi di beni essenziali” come farmacie e supermercati e anche le scuole elementari e gli asili continueranno le classi in presenza, mentre tutti gli altri studenti fino all’università compresa passeranno alle lezioni a distanza.I casi giornalieri di Covid in Grecia continuano a crescere: ieri sono stati registrati 2646 nuove infezioni ma a preoccupare è il numero di pazienti in terapia intensiva che è più che raddoppiato in un mese passando da 82 del 4 ottobre a 169 di ieri.