Iva Zanicchi peggiora: "Ricoverata con la polmonite bilaterale"

MONZA — Iva Zanicchi è stata ricoverata nell’ospedale di Vimercate, in Brianza, perché soffre di una polmonite bilaterale, una patologia che è sopraggiunta in seguito al contagio da Coronavirus. La nota cantante ha cercato di tranquillizzare i fan, affermando che ce la farà a riprendersi, e ha voluto ringraziare il personale ospedaliero per il modo in cui stanno lavorando. “Purtroppo sono finita in ospedale, perché ho la polmonite bilaterale - ha scritto su Instagram -. Io sono fiduciosa, anche se gli altri che mi dicono che ce la farò, mi preoccupano un po’. Adesso sono abbastanza tranquilla comunque, anche se quando arriva la sera vado in crisi”.