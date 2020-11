Kühebacher: "Il Governo italiano come anche quello della provincia di Bolzano hanno perso la fiducia del popolo"

CONTACTS:

WWW.CAVALLINOBIANCO.INFO come pure l´indirizzo WWW.WEISSESROESSL.COM

indirizzo email : hotel@cavallinobianco.info

Numero di telefono : 0474 - 913135

- Giovanni Kühebacher, titolare dello storico Albergo Cavallino Bianco a San Candido, in Trentino Alto Adige, fa trasparire nelle sue parole l'amarezza per come si è 'trasformato' il turista medio, ormai senza educazione, ma il rammarico maggiore è dato dalla situazione del turismo in Italia, compromesso a causa della seconda ondata di coronavirus, che ha fatto diventare il Trentino zona rossa, con conseguenti cancellazioni di prenotazioni per vacanze estive ed invernali, e punta il dito contro le istituzioni nazionali e locali."Da un turismo di élite siamo passati ad un turismo di massa. La generazione di persone colte che per anni ritornavano da noi per passare una vacanza relax e tranquillitá non esiste piú. Al posto loro sono arrivati clienti che vedono un albergo come se entrassero in un supermercato. Manca l'educazione (non dicono infatti nemmeno "buongiorno"), ma non mancano le critiche sui vari portali per scrivere una recensione (non ti dicono al tavolo: "Avrei voglia di un altro pó di risotto". No, scrivono "porzioni minuscole"). Per dirlo in poche parole: mi viene a mancare la passione per il mio lavoro - e questo è grave!"."La stagione estiva del 2020 è partita con ritardo, ma grazie al cliente italiano (grazie anche al bonus vacanze) siamo riusciti a pagare tutte le spese e gli interessi del mutuo"."Zona rossa per l´Alto Adige? Davvero "assurdo", bisognerebbe licenziare tutti i nostri politici. Da noi al "Cavallino bianco" il telefono non suona - richieste nessuna - richieste rimborso caparra purtroppo tante... Oggi come oggi mi conviene tenere chiuso l'albergo!"."Il Governo italiano come anche quello della provincia di Bolzano hanno perso la fiducia del popolo. Ancora non sappiamo quante aziende alberghiere e ristoranti andranno in fallimento in primavera del 2021 ed in conseguenza anche fornitori, imprese edili, commercianti etc. etc... Tutta l'italia paga per la piú grande bugia mai vista al mondo".