L'identikit dell'attentatore di Vienna

VIENNA - L'uomo è stato ucciso dalla Polizia dopo aver ferito più di 20 persone persone ed uccise quattro. Il suo nome era Fejzulai Kujtim, ventenne già noto ai servizi segreti, condannato a 22 mesi di carcere il 25 aprile 2019, per aver tentato di andare in Siria ed affiliarsi all'Isis. Era stato liberato il 5 dicembre, in anticipo: in quanto giovane adulto, rientrava infatti in un regime privilegiato previsto dalla legge a tutela dei giovani. Kutjim aveva doppia nazionalità: austriaca e macedone.