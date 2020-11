BERLINO - La catena di supermercati tedesca ha lanciato una linea di abbigliamento a basso costo, i cui prodotti hanno riscosso un successo tale che la rivendita on-line ha toccato cifre da capogiro (su eBay si sono toccati anche i 750,00 euro per le sneakers vendute a 12,99 euro). Ora anche in Italia è andato tutto sold out in poche ore.