Maltempo: allerta gialla sulla Puglia

BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dalla sera di oggi, lunedì 16 novembre, e per le successive 24-36 ore, sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in estensione dalle prime ore di domani martedì 17 novembre sulla regione, specie l'area meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, locale attivita’ elettrica e forti raffiche di vento. Lo rende noto laDalle ore 20:00 del 16 novembre, e per le successive 24 ore sono previste precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di ventoPertanto dalle ore 20:00 del 16 novembre, e per le successive 24 ore, e' prevista allerta gialla per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento localizzato su tutta la Puglia.