Mina torna in radio con due nuovi inediti

La grande Mina torna in radio con due brani, 'Un tempo piccolo' e 'Nel cielo dei bars': il primo chiude 'Cassiopea' mentre il secondo è l’ultima traccia di 'Orione' i due volumi del concept antologico 'Italian songbook', il nuovo progetto discografico di Mina che sarà rilasciato il 27 novembre.



Per accompagnare le prime due pubblicazioni della serie Italian Songbook, Mina canta per la prima volta due tra i più bei brani della musica italiana, di due artisti come Franco Califano e Fred Buscaglione.





“Un tempo piccolo” è una canzone scritta da Antonio Gaudino, Alberto Laurenti e Franco Califano ed interpretata dai Tiromancino, mentre “Nel cielo dei bars” “è un luminoso tributo a Fred Buscaglione, un personaggio unico al contempo romantico e coraggioso. La presenza di due inediti in "Cassiopea" e "Orione" è un indizio di quanto potrà succedere nel prosieguo di questo progetto filologico di riordino e riscoperta del repertorio, che andrà a toccare anche le canzoni incise nei primi anni di carriera per la Ri-Fi, e permetterà di includere anche nelle prossime pubblicazioni altri brani che prima non conoscevamo cantati dalla voce di Mina. Italian Songbook è la summa dei grandi successi della carriera lunga e straordinaria di Mina che continua ancora oggi, ma anche le cover interpretate da Mina, grandi pezzi di autori e cantautori della tradizione musicale italiana.