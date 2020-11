Monopoli, Cc Forestale sequestrano fucile da caccia

MONOPOLI (BA) - Nonostante i numerosi e serrati controlli sull’attività venatoria in corso, i militari dei reparti Forestali dell’Arma dei Carabinieri continuano a rilevare numerosi illeciti anche di natura penale. È quanto i Carabinieri Forestali di Monopoli hanno potuto riscontrare la scorsa domenica, 15 novembre, in località Gorgofreddo sulle colline di Monopoli.Infatti, dopo un lungo appostamento, i militari hanno fermato due cacciatori per i controlli di rito accertando che uno di loro, pur avendo appena abbattuto un Tordo bottaccio, era sprovvisto del porto d’armi. Il fucile imbracciato al momento del controllo risultava regolarmente detenuto dal padre del bracconiere, presente anch’egli alla battuta di caccia.I Forestali hanno quindi proceduto a deferire alla competente Autorità Giudiziaria i due individui: il padre è stato denunciato per omessa custodia di armi e munizioni, mentre il figlio per porto abusivo di armi e per furto venatorio. Si procedeva inoltre al sequestro del fucile da caccia illecitamente utilizzato.