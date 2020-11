Natale: Amazon e Caterina Balivo presentano le decorazioni natalizie perfette per la casa

MILANO - Natale vuol dire famiglia, calore e atmosfera. Il momento tanto atteso si sta avvicinando e sappiamo che non vedete l’ora di tirare fuori dalla cantina tutte le decorazioni natalizie preferite, per addobbare a dovere la vostra casa.

Caterina Balivo, conduttrice tv amatissima dagli italiani ed esperta in decorazioni natalizie, e Amazon.it presentano 9 idee per decorare la casa, selezionate direttamente tra i prodotti delle Vetrine Made in Italy, Handmade e Amazon Launchpad offerti da produttori e rivenditori italiani. Sono migliaia i piccoli e medi imprenditori e artigiani locali che popolano, sia con eccellenze regionali sia con i loro prodotti, gli store di Amazon.it. Tantissime ispirazioni tra cui scegliere per far brillare la casa portando la magia del Natale: dalle palline per addobbare l’albero impreziosite da cristalli Swarovski alle decorazioni in pietra naturale realizzate a mano, dalle tovaglie natalizie che ospitano mise en place, ai calici in vetro e candelabri in ceramica decorati a mano, ai diffusori per l’ambiente e candele dai profumi delicati.