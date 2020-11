Nations League: gli azzurri battono la Polonia e si prendono la testa del girone

(credits: Nazionale italiana di calcio fb)



L'Italia, ancora senza Roberto Mancini in panchina e guidata, anche oggi, dal suo secondo Evani, non sbaglia e, dopo due pareggi consecutivi, torna alla vittoria battendo la Polonia 2-0. Contro un'avversaria ostica come la Nazionale Polacca, l'Italia gioca, diverte e convince. Un 2-0 che, forse, sta anche stretto agli azzurri che avrebbero potuto portare a casa un risultato ancora più largo.L'Italia parte subito forte e ha le prime occasioni con Bernardeschi e Belotti. Insigne trova il gol che, tuttavia, viene giustamente annullato per fuorigioco. Il vantaggio degli azzurri arriva al 27' su calcio di rigore che viene concesso quando Belotti viene messo giù da Krychowiak. Sul dischetto va Jorginho che non sbaglia portando in vantaggio i suoi. Nella ripresa, lo scenario non cambia. La Polonia torna in campo decisa ad acciuffare il pareggio. Gli azzurri, però, non resistono e respingono gli attacchi degli avversari fino a trovare la rete del raddoppio all'83' con Berardi. Poco prima, la Polonia era rimasta in dieci per l'espulsione di Goralski.L'Italia, così, chiude il match portando a casa la vittoria e conquistando il primo posto nel girone della Lega A.