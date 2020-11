Ornella Vanoni, il 29 gennaio esce il nuovo album 'Unica'

MILANO - Unica è il titolo del nuovo album di inediti di Ornella Vanoni, in uscita il 29 gennaio 2021 per Bmg. L’artista lo ha annunciato attraverso i suoi social network, svelando la copertina, che la ritrae luminosa e sorridente in uno scatto dinamico fra terra e cielo, e chiosando: “Ho pensato giallo. Ho vissuto giallo. Ho amato giallo, il colore della gioia e della luce ".

Unica è prodotto da Mauro Pagani, che dopo 30 anni ritorna al fianco di Ornella in sala di registrazione. L’album, il cinquantesimo fra lavori in studio, live e raccolte ufficiali, arriva alla soglia dei sessant’anni di carriera dell’artista e a sette anni dal suo precedente disco di inediti.