Covid, Lega Puglia: "Attrezzare ospedale militare Bari. In Fiera struttura solo temporanea"

BARI - "Non si comprende la logica secondo cui è stato scelto di realizzare un ospedale Covid con moduli prefabbricati di terapia intensiva per 160 posti letto all'interno della Fiera del Levante, spendendo peraltro diversi milioni di euro, per quella che è solo una struttura temporanea e che quindi potrebbe non bastare a contenere l'emergenza pandemica. Sul territorio pugliese esistono edifici più adatti a questa destinazione, come ad esempio l'ex ospedale militare di Bari abbandonato dal 2008. Per fronteggiare la pandemia occorre prontezza ma anche lungimiranza, come possiamo essere sicuri che basti una struttura temporanea all'interno della Fiera del Levante ancora tutta da predisporre? Attrezzare l'ex ospedale militare permetterebbe non solo un minor tempo di realizzazione ma soprattutto garantirebbe il funzionamento di una struttura che potrebbe rimanere disponibile per molto tempo, senza sprecare milioni di soldi pubblici dei pugliesi". Lo dichiarano in una nota i parlamentari pugliesi della Legainsieme ai Consiglieri regionali