Piano C nel caso in cui il Campionato fosse sospeso per il Covid

FRANCESCO LOIACONO - Il Consiglio Direttivo della Lega Pro si è riunito in video conferenza per definire un piano nel caso in cui il Campionato di Serie C fosse sospeso per il Covid-19. Sono state valutate tre possibili soluzioni. Lo slittamento del calendario senza play off. Solo girone di andata con play off e play out. Play off allargati per determinare tutte le squadre promosse in Serie B.

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha dichiarato: “Vogliamo giocare ma il Covid 19 ci obbliga a giocare d’anticipo. Dobbiamo gestire le eventuali emergenze. Stiamo lavorando su ipotesi da sottoporre all’Assemblea di Lega Pro e al Consiglio Federale. Siamo in contatto col governo. La situazione è difficile, vogliamo misure concrete”.