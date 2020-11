Prematurita', Ido: Riguarda 10% nati, ripartono visite gratuite

ROMA - Un giorno al mese per sette mesi, da gennaio a luglio 2021: tanto durera' l'iniziativa pro bono dell'Istituto di Ortofonologia (IdO) dedicata ai bambini nati prematuri. Ad annunciarlo, in occasione della Giornata mondiale della prematurita' 2020, e' Elena Vanadia, neuropsichiatra infantile e responsabile medico del servizio di Diagnosi e valutazione dell'IdO.

"Anche quest'anno- spiega- in occasione della Giornata mondiale della prematurita', l'Istituto di Ortofonologia vuole rinnovare il suo impegno nei confronti dei nati pretermine, delle loro famiglie, dei pediatri e dei neonatologi che li assistono. Gli ultimi dati del Neonatal network della Societa' italiana di neonatologia- ricorda Vanadia- riportano un 10% di nascite pretermine rispetto al totale delle nascite, con una maggiore incidenza di queste nascite tra la 30esima e la 32esima settimana".

Illustrando nello specifico le caratteristiche della prossima iniziativa dedicata ai bambini nati prematuri, la neuropsichiatra infantile chiarisce che "viste le misure restrittive e l'attuale condizione legata all'epidemia da Sars-Cov-2 e viste le difficolta' organizzative, le modalita' saranno leggermente diverse rispetto agli anni precedenti. Invece che una settimana dedicata alle consulenze gratuite, dilazioneremo questa offerta su sette mesi, da gennaio a luglio 2021, e una giornata al mese sara' quindi dedicata alle consulenze rivolte ai bambini nati pre-termine che abbiano un'eta' compresa tra 0 e 3 anni. Le valutazioni- tiene a precisare Vanadia- saranno come sempre multidisciplinari". Con questa iniziativa l'IdO punta a promuovere lo sviluppo e il benessere dei bambini e delle loro famiglie e, aggiunge Vanaldia, "ad individuare precocemente le eventuali vulnerabilita' che possono essere connesse sia alla nascita pre-termine, in termini neurobiologici, sia al vissuto delle famiglie ancora piu'- sottolinea- in questa epoca che stiamo affrontando".

"Tutte le consulenze all'interno di questo progetto saranno gratuite, probono e in base all'andamento della pandemia saranno previste anche modalita' in teleconsulto, qualora ci fossero nuove misure restrittive o le famiglie fossero impossibilitate a spostarsi. Sara' possibile prenotarsi inviando una email a segr.salaria@ortofonologia.it- prosegue Vanadia- successivamente i genitori saranno ricontattati per fissare la data dell'appuntamento. Le informazioni saranno disponibili sul sito www.ortofonologia.it", conclude.