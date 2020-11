Puglia 'ribelle' non apre le scuole

- Il premier Conte, nell'ambito del nuovo Dpcm, oltre a ripartire le Regioni italiane in tre colori in base al numero di contagi, ha anche stabilito le aperture delle scuole da quelle d'infanzia fino alla scuola media. Tale decisione, però, trova contrariato il Governatore della Puglia, Michele Emiliano, che non intende sospendere la propria ordinanza, che prevede la chiusura degli istituti di tutti gli ordini e grado fino al 24 novembre, fatta eccezione per la scuola d'infanzia. Emiliano e l'assessore alla Sanità Lopalco, comunque, si sono detti disponibili a revocarla, solo dopo l'esame dei numeri della circolazione del virus insieme al Ministero della Salute.