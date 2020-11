MOSCA — La Russia ha superato i due milioni di contagi di Covid-19 e registra oggi un nuovo picco sia di nuovi casi sia di vittime della malattia. Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati accertati 463 decessi provocati dal Covid-19 e 23.610 nuovi contagi: si tratta dei numeri più alti finora registrati in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia. Il totale dei contagi sale così a 2.015.608. Le vittime, stando ai dati ufficiali, sono in tutto 34.850.