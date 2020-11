Sanità, Ventola: "Importante incontro ministro Boccia e sindacati nella Bat. Sbagliato non invitare i consiglieri regionali"

BARI - “Lungi da me pensare che il sopralluogo, di questo pomeriggio, del ministro Boccia all'ospedale da Campo in allestimento a Barletta sia una passerella nel suo territorio. Proprio per questo il rammarico per il mancato invito ai consiglieri regionali mi spinge a scrivere al Ministero Affari Regionali e alla Prefettura Bat per chiedere di poter essere presente, così come lo saranno, giustamente, i sindaci del territorio". Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola“Tantissime - prosegue - sono le competenze regionali in materia di contrasto e gestione della pandemia oltre che di protezione civile; pertanto, quello che il ministro Boccia dirà è utile anche per capire le strategie sanitarie che Governo e Regione intendono mettere in campo. Per questo ho chiesto di partecipare all’incontro e mi auguro che la mia richiesta sia accolta. Anzi, spero che tutti i consiglieri regionali della provincia Bat siano invitati”, conclude Ventola.