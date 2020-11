Serie B: il Lecce travolge 7-1 al Via del Mare la Reggiana

Nel secondo tempo al 4’ Coda segna la quarta rete con un tiro di sinistro. Al 12’ Rozzio di testa realizza il gol della Reggiana. Al 23’ il Lecce va in rete per la quinta volta con Falco, tiro in diagonale. I salentini aumentano i ritmi del gioco. Al 29’ Majer realizza il sesto gol con un tiro a rientrare. Al 38’ Calderoni segna la settima rete, tiro rasoterra. Netta vittoria del Lecce. I salentini sono secondi in classifica con 15 punti insieme alla Spal. Nella nona giornata giocheranno venerdì 27 Novembre alle 21 fuori casa contro il Chievo Verona.