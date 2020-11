Serie C: il Bari sfida la Juve Stabia

(credits: Ssc Bari via Fb)



FRANCESCO LOIACONO - Nella nona giornata di andata del girone C della Serie C il Bari sfida domani alle 15 al “San Nicola” la Juve Stabia. La squadra di Gaetano Auteri deve vincere per risalire in classifica dopo la sconfitta 1-0 a Foggia. Nell’ultimo precedente nel 2013/14 in Serie B, il Bari vinse 3-0 con una rete di Joao Silva e due gol di Galano. La Virtus Francavilla Fontana gioca alle 15 in casa la Casertana.

I biancazzurri cercano i tre punti per confermarsi in positivo, dopo il successo 3-1 a Monopoli. Rinviate a data da destinarsi per il Covid 19 Vibonese-Foggia e Bisceglie-Monopoli. Nei calabresi ci sono 20 positivi tra calciatori e componenti dello staff tecnico. Nella squadra di Giovanni Bucaro 11 calciatori sono risultati positivi.