Basket, Eurolega: l'Armani Milano ko 86-81 a Valencia

(credits: Olimpia Milano Fb)



FRANCESCO LOIACONO - Nella settima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano ha perso 86-81 fuori casa contro gli spagnoli del Valencia. Primo quarto, Dubljevic 10-7 Valencia. Williams, 16-14. Di nuovo Williams, 21-16. Hermannsson, gli spagnoli prevalgono 24-18. Secondo quarto, ancora Hermannsson 29-21 Valencia. Labeyrie, 35-25. Prepelic, 39-33. Van Rossom, 42-37. Micov, Milano si impone 44-42. Terzo quarto, Shields 48-42 Armani. Dubljevic,53-49 Valencia.



Van Rossom, 59-54. Ancora Van Rossom, 66-59. Il Valencia trionfa 66-61. Quarto quarto, Tobie 71-65 per gli spagnoli. Shields tiene in partita Milano, ma 74-67 Valencia. Leday con una schiacciata impatta per Milano, 76-76. Van Rossom preciso nei tiri liberi, 80-78 per gli spagnoli. Ancora Van Rossom, 83-79. Prepelic, il Valencia vince questo quarto e 86-81 tutta la partita. Sconfitta immeritata per Milano. I lombardi sono ottavi in classifica con 8 punti. Migliori marcatori, nell’Armani Shields 17 punti. Nel Valencia Van Rossom 21 punti. L’Armani Milano giocherà mercoledì 11 Novembre alle 18 in trasferta contro i russi dello Zenit San Pietroburgo, nel recupero della partita non disputata il 22 Ottobre per il Covid 19.