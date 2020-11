Nel secondo tempo il Foggia aumenta i ritmi del gioco. Vitale non concretizza una buona occasione. La Vibonese in contropiede. Rasi crea problemi alla difesa dei pugliesi. Un risultato positivo per il Foggia. E’ settimo in classifica con 15 punti insieme all’Avellino. Domenica prossima 29 Novembre nella tredicesima giornata di andata, i dauni giocheranno alle 15 fuori in trasferta contro la Viterbese.

- Nel recupero della nona giornata di andata del girone C di Serie C il Foggia pareggia 1-1 fuori casa contro la Vibonese. Nel primo tempo all’8’ la squadra di Marco Marchionni passa in vantaggio con D’Andrea, pallonetto di destro. I calabresi propositivi. Statella insidioso. Al 24’ la Vibonese pareggia con Laaribi su punizione.