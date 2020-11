Serie C: scende il Foggia e sale la Virtus Francavilla

- Nella domenica della prima sconfitta interna del Bari nella gara di cartello dell'undicesima giornata del Girone C della Serie C 2020-21, e che ha opposto i biancorossi alla Ternana, sorridono per metà le altre pugliesi scese in campo. In ordine alle gerarchie del raggruppamento centromeridionale, la precedenza va data al Foggia che, pur vincendo in casa della Cavese per 1-0, deve lasciare la settima posizione alla Juve Stabia che, in virtù dell'1-1 esterno nel derby contro la Turris, costringe i satanelli a retrocedere all'ottavo posto.Di umore opposto è la Virtus Francavilla. I biancocelesti, pareggiando sempre per 1-1 con il Catanzaro al Giovanni Paolo II, balzano al tredicesimo posto e agganciano il Monopoli. Quest'ultimo, come anche il Bisceglie, è stato costretto alla sosta forzata per le positività al COVID-19 riscontrate in alcuni dei suoi tesserati.