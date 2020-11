Sette migranti si nascondono in un container per raggiungere Milano: i loro corpi ritrovati in Paraguay

In Serbia si sono fatti avanti gli amici di questi uomini, tra cui Smail Maouch, un algerino che attualmente si trova in un campo profughi nella città serba di Šid. Afferma di aver trascorso più di un anno nel campo con alcuni degli uomini che ha identificato come Zugar Hamza e Sidahmed Ouherher, due algerini, Ahmed Belmiloudi, Said Rachir, Rachid Sanhaji e Mohamed Hadoun, dal Marocco, e Yessa Aymen, egiziano lui.Secondo lui, Zugar Hamza lo aveva contattato telefonicamente a luglio per chiedergli di fare con lui il viaggio di 900 km a Milano. A quel tempo, Maouch era in Bosnia dopo non aver attraversato il confine croato. “Quando sono stati via per giorni, sapevo che non sarebbero arrivati ​​in Italia. Ero sicuro che fossero morti ", dice.





Sempre secondo Maouch, non è la prima volta che i migranti si ritrovano intrappolati in questo modo, con container che non raggiungono la meta sperata. Tuttavia, spesso riescono a suonare l'allarme in tempo. La madre di Sidahmed Ouherher, una delle vittime, è apparsa alla televisione algerina per chiedere il rimpatrio dei resti dei corpi. Ciò potrebbe richiedere del tempo, tuttavia, poiché l'identificazione da parte delle autorità paraguaiane è ancora in corso. Due uomini, che avrebbero "rinchiuso" i sette migranti nel container, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. nel frattempo sono stati arrestati in Serbia per tratta di esseri umani.

Secondo gli investigatori locali, il poco cibo trovato nel contenitore (biscotti, bottiglie d'acqua e alcune lattine) - sufficiente per sole 72 ore - è un segno che pensavano di intraprendere un viaggio relativamente breve. Sulla scena sono stati trovati anche vestiti e telefoni cellulari. L'avanzato stato di decomposizione dei corpi ha reso difficile l'identificazione delle vittime, ancora in corso, così come l'autopsia dei corpi.