Mapei Stadium ospiterà la Supercoppa italiana

- Dopo aver girovagato per il mondo, la 33° edizione di Supercoppa Italia, tra Juventus campione della Serie A e Napoli detentore della Coppa Italia, ritorna in Italia. Per la prima volta nella storia del torneo si giocherà in Emilia Romagna, il prossimo 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. A rendere nota l'ufficialità dell'evento la Lega Serie A ed il Governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che ha commentato: "La nostra regione si conferma sempre più terra di sport. Ospitare la finale di Supercoppa è un risultato che ci onora".