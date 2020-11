Speranza: "Quel video inappropriato, Zuccatelli si è scusato"

ROMA - Quel video è del tutto inappropriato, il commissario Zuccatelli si è scusato e ha indicato come l'utilizzo della mascherina sia decisivo" nella lotta al Covid. "Trent'anni di carriera non si possono cancellare per un video rubato". A dichiararlo il ministro della Salute,, a 'in mezz'ora in piu'" su Rai Tre a proposito del neo commissario alla sanità della Regione Calabria,"Fuori dalle vicende delle ultime ore, c’è il decreto Calabria approvavo mercoledì dal governo che mette mano sulla necessaria ripartenza che la sanità calabrese deve attuare”, ha sottolineato Speranza. “Un provvedimento - ha ricordato Speranza - che prevede nuovi investimenti, più poteri alla struttura commissariale e più strumenti per spendere le risorse che si sono accumulate in questi anni: oltre 700 milioni di euro non spesi. Con questo dl creiamo le condizioni per spenderli nel modo più veloce possibile".