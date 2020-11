Tennis, Atp Finals: exploit Dominic Thiem, Nadal battuto

Nadal si è opposto bene con lo smash il servizio il lob e le volèe, mettendo in difficoltà Thiem, ma non è bastato per imporsi sull’austriaco. Thiem abbastanza preciso con lo slice. Il greco Stefanos Tsitsipas ha vinto 6-1 4-6 7-6 contro il russo Andrej Rublev. Tsitsipas si è fatto notare in campo in particolare con precise palle corte e dritti incrociati. Rublev è stato molto valido con un forte servizio e l’ace però non è servito per superare il tennista greco. Tsitsipas si è rivelato concreto ed efficace con i colpi da fondo campo e sotto rete.

Nella terza giornata delle ATP Finals di tennis maschile a Londra in Inghilterra l’austriaco Dominic Thiem ha vinto 7-6 7-6 in 2 ore e 25 minuti contro lo spagnolo Rafael Nadal. Sesto successo nella sua carriera di Thiem con Nadal. Thiem molto bravo col dritto, il rovescio incrociato e il passante lungolinea.