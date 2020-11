Tennis, ATP Finals: Thiem e Medvedev volano in finale, Djokovic e Nadal fuori

FRANCESCO LOIACONO - Alle ATP Finals di tennis maschile a Londra nella prima semifinale l’austriaco Dominic Thiem ha vinto in tre set, 7-5 6-7 7-6 contro il serbo Novak Djokovic. Per l’austriaco vittoria numero 300 nella sua carriera di tennista nel circuito ATP. Thiem molto preciso col rovescio e gli ace. Djokovic poco efficace sotto rete e con le palle corte, ma ha messo in difficoltà Thiem col dritto e il passante incrociato. L’ austriaco è stato validissimo con lo slice, da fondo campo e con lo smash.

Per Thiem quinto successo nei dodici confronti diretti finora disputati contro Djokovic. L’ austriaco si è qualificato per la seconda finale consecutiva alle ATP Finals dopo quella persa nel 2019 contro il greco Stefanos Tsitsipas. Nella seconda semifinale il russo Daniil Medvedev ha vinto 3-6 7-6 6-3 contro lo spagnolo Rafael Nadal. Primo successo del russo nella sua carriera contro lo spagnolo. Nadal non è riuscito a concretizzare le sue giocate con le demi volèe. Ha commesso numerosi doppi falli. Mdevdev molto bravo con gli ace, i passanti di dritto e i lungo linea.