Tennis, ATP Finals: Thiem e Nadal vincono

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima giornata delle ATP Finals a Londra in Inghilterra l’austriaco Dominic Thiem ha vinto 7-6 4-6 6-3 contro il greco Stefanos Tsitsipas in 2 ore e 18 minuti. Tsitsipas ha messo spesso in difficoltà Thiem con le battute. Ma l’austriaco con colpi di grande efficacia è riuscito ad imporsi. Thiem molto bravo con lo slice e lo smash. Eccellente anche con dritti rovesci e lungo linea.

Per l’austriaco quinto successo in otto confronti diretti col greco. Lo spagnolo Rafael Nadal ha vinto 6-3 6-4 contro il russo Andrej Rublev in un’ora e 17 minuti. Nadal molto efficace con i passanti incrociati, gli ace e il servizio. Rublev si è opposto bene con le demivolèe ed i pallonetti. Però lo spagnolo ha fatto valere in campo la sua maggiore forza e precisione nei momenti decisivi dell’incontro.