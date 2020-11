Umberto Calcagno nuovo presidente AIC

- Umberto Calcagno, 50 anni, è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Calciatori. E’ stato eletto in video conferenza a Milano dall’assemblea dell’Aic. Succede a Damiano Tommasi. Eletti come vice presidenti Sara Gama, prima volta per una donna in questo ruolo, e Davide Biondini. Gianni Grazioli è il nuovo direttore generale. Calcagno sarà in carica per quattro anni. E’ stato vice presidente dell’Aic. Come calciatore ha giocato in diverse squadre tra le quali Trani, Barletta Avellino Martina Franca e Benevento.Calcagno ha dichiarato: “Dopo essere stato calciatore e aver vissuto tanti anni nell’associazione calciatori questo è il coronamento di un sogno”. Per la prima volta nella storia della Champions League una partita sarà arbitrata da una donna. La francese Stephanie Frappart che il 14 Dicembre festeggerà 37 anni, dirigerà mercoledì 2 Dicembre a Torino alle 21 Juventus-Dinamo Kiev.