Usa 2020, Biden: “È il momento di guarire l’America”

(Agenzia Vista) Usa, 08 novembre 2020 - Ora che la campagna elettorale è finita, qual è il nostro mandato? Io penso che sia questo, l'America ci ha chiamati per schierare le forze dell'onestà, dell'equità, della scienza e della speranza nelle grandi battaglie di questo tempo: la battaglia per controllare il virus, la battaglia per costruire prosperità, la battaglia per assicurare la salute delle vostre famiglie, la battaglia per il raggiungimento della giustizia raziale sradicando il razzismo sistematico in questo Paese. E la battaglia per salvare il nostro pianeta tenendo il clima sotto controllo. La battaglia per ripristinare la dignità, per difendere la democrazia e dare a tutti in questo Paese un'opportunità, questo è quello che chiedono, un'opportunità". Così il democratico Joe Biden durante il suo discorso dopo la vittoria delle elezioni presidenziali. / Twitter Team Biden