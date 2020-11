Usa 2020, Biden festeggia e promette con uno spot: “Sarò il presidente di tutti gli americani”

(Agenzia Vista) Roma, 7 Novembre 2020 - “America, sono onorato che mi abbiate scelto per guidare questo grande Paese. Il lavoro che abbiamo davanti sarà duro, ma vi prometto questo: sarò il presidente di tutti gli americani, che mi abbiano votato o meno. Manterrò la fiducia che avete riposto in me”. Questo il post con cui Joe Biden ha festeggiato la sua elezione come 46esimo Presidente degli Stati Uniti d'America sui social.